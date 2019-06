GK Boryszew skupiła 25 446 149 akcji własnych za łączną kwotę 164,39 mln zł



Warszawa, 26.06.2019 (ISBnews) - Spółki grupy kapitałowej Boryszew w ramach zakończonego programu skupu akcji własnych, przyjętego w czerwcu 2014 roku nabyły łącznie 25 446 149 sztuk akcji Boryszew S.A. (w tym Boryszew S.A. nabyła 14 955 399 akcji) o wartości nominalnej 1 zł każda, po średniej cenie 6,46 zł, tj. za łączną kwotę 164 390 381,14 zł.

"Nabyte akcje, stanowią 10,60% udziału w kapitale zakładowym i odpowiadają 25 446 149 głosom na WZA, tj. 10,60% udziału w ogólnej liczbie głosów" - czytamy w komunikacie.

Boryszew podał, że akcje nabyte w ramach programu skupu będą przeznaczone do dalszej odsprzedaży lub do umorzenia.

Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 6,1 mld zł w 2018 r.



