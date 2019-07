"Prace realizowane przez Oddział Operatorski PGNiG SA w Pakistanie prowadzone są w obrębie koncesji wydobywczej Rizq - na północ od otworu Rizq-1, który został włączony do produkcji w listopadzie 2016 roku. Rok później wykonano kolejny odwiert - Rizq-2' - czytamy w komunikacie.



Obecnie produkcja ze złoża Rizq wynosi 417 tys. m3 gazu na dobę (ok. 290 m3. na minutę). Teraz spółka Exalo Drilling z grupy kapitałowej PGNiG rozpoczyna wiercenie otworu Rizq-3, którego planowana głębokość ma wynieść 3 277 metrów.



"Działania w Pakistanie realizujemy zgodnie z planem. Perspektywy popytu na gaz w tym kraju są bardzo obiecujące, co zachęca do rozwijania działalności poszukiwawczo-wydobywczej. Jeszcze w tym roku rozpoczniemy wiercenie kolejnych otworów i włączymy do eksploatacji nowe odwierty" - powiedział prezes PGNiG Piotr Woźniak, cytowany w komunikacie.



PGNiG wydobywa w Pakistanie gaz ziemny z dwóch złóż - Rizq i Rehman. Obecnie na złożu Rehman działa pięć odwiertów eksploatacyjnych, a na złożu Rizq - dwa. Gaz z obu złóż jest kierowany do kopalni na koncesji Rehman. Jest to pierwsza kopalnia PGNiG działająca poza granicami Polski (wydobycie w Norwegii grupa prowadzi z morskich platform).



W Pakistanie PGNiG prowadzi działalność wspólnie z firmą Pakistan Petroleum Ltd. (PPL). Zgodnie z podziałem udziałów i kosztów, na PGNiG, które jest operatorem koncesji, przypada 70% wydobycia, a na PPL - 30%. W 2018 roku produkcja ze złóż Rehman i Rizq przypadająca na PGNiG wyniosła 230 mln m3 gazu naturalnego (200 mln m3 w przeliczeniu na gaz wysokometanowy). W stosunku do 2017 roku wydobycie wzrosło o 33%, podano także.



PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 41,2 mld zł w 2018 r.

