Policja w Zurychu poinformowała, że ok. 70 aktywistów blokowało od wczesnych godzin porannych wejścia do głównej siedziby Credit Suisse. Zatrzymań dokonano właśnie w tym mieście. Usuwanie protestujących z tych miejsc zajęło funkcjonariuszom około trzech godzin; cześć osób przykuła się łańcuchami do różnych przedmiotów i trzeba było je rozkuwać, inne odmawiały oddalenia się z miejsca protestu o własnych siłach i musiały zostać stamtąd wyniesione.

W Bazylei demonstrowała grupa osób z transparentami.

Organizator protestów, grupa Collective Climte Justice, tłumaczył, że poprzez poniedziałkową akcję chciał zaprotestować przeciwko finansowaniu przez UBS i Credit Suisse finansowaniu wydobycia tradycyjnych paliw kopalnych oraz "przykręcić (im) kurek ze złotem".

