GUS: Produkcja rudy miedzi spadła o 5,5% r: r w czerwcu



Warszawa, 23.07.2019 (ISBnews) - Produkcja rudy miedzi spadła o 5,5% r/r do 2,54 mln ton w czerwcu 2019 r. (spadek o 8,8% m/m), wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

Produkcja rudy miedzi w okresie styczeń - czerwiec br. wyniosła 15,89 mln ton, co oznacza spadek o 1,3% r/r, zaś produkcja samych koncentratów miedzi w okresie 6 miesięcy br. wyniosła 885 tys. ton, co oznacza spadek o 1,3% r/r, podano także.

Produkcja koncentratów miedzi spadła w samym czerwcu 2019 r. o 4,2% r/r do 143 tys. ton (spadek o 6,9% m/m), podano w komunikacie.

(ISBnews)