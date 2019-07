PGNiG chce rozszerzyć współpracę z PGG w ramach 'Geo-Metan' o KWK Murcki-Staszic



Gilowice, 24.07.2019 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) spodziewa się, że "na dniach" podpisze z Polską Grupą Górniczą (PGG) porozumienie ws. rozszerzenia współpracy w ramach projektu Geo-Metan o drugą kopalnię górniczej grupy - KWK Murcki-Staszic, poinformował prezes PGNiG Piotr Woźniak. Do tej pory PGNiG miało umowę na ujęcie metanu z pokładów węgla KWK Ruda Ruch Bielszowice.

"Podpiszemy na dniach umowę na Murcki-Staszic" - powiedział Woźniak podczas konferencji prasowej.

Z jego wypowiedzi wynika także, że nadal liczy na nawiązanie współpracy w ramach projektu z Jastrzębską Spółką Węglową (JSW).

W maju PGNiG podawało, że prowadzi negocjacje z PGG dotyczące drugiej lokalizacji prac związanych z pozyskiwaniem metanu z pokładów węgla. Spółka podkreślała, że rozwój krajowego wydobycia gazu to nie jedyny cel programu Geo-Metan, który PGNiG realizuje wspólnie z Państwowym Instytutem Geologicznym - Państwowym Instytutem Badawczym (PIG). Metan jest obecnie poważnym problemem dla górnictwa węgla kamiennego - gaz uwalniany w trakcie prac górniczych grozi wybuchem lub zapaleniem, a jego usuwanie spowalnia tempo prac wydobywczych i podnosi ich koszty. Jednocześnie metan jest agresywnym gazem cieplarnianym, większość gazu gromadzącego się w kopalniach jest później emitowana do atmosfery. W ramach programu Geo-Metan PGNiG i PIG chcą sprawdzić, na ile usunięcie metanu z pokładów węgla przed rozpoczęciem ich eksploatacji pozwoli ograniczyć te trudności.

W tym celu w lutym 2019 roku PGNiG podpisało umowę o współpracy z Polską Grupą Górniczą. Umowa przewiduje wykonanie systemu otworów i ujęcie metanu z pokładów węgla należących do Kopalni Węgla Kamiennego Ruda Ruch Bielszowice.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 41,2 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)