"Ustalenia między PL a USA dot. bezpieczeństwa i podpisanie stosownych umów jest konieczne, aby Polska mogła wejść do programu ruchu bezwizowego. Zarówno po stronie PL jak i USA jest ogromna wola współpracy w tym zakresie. Dziękuję Elizabeth Neumann i Minister @elzbietawitek" - napisała Mosbacher na Twitterze.

Mosbacher nawiązała w ten sposób do środowego spotkania Elizabeth Neumann z Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego USA z szefową resortu sprawa wewnętrznych Elżbietą Witek. Spotkanie dotyczyło kontynuacji współpracy rządów USA i Polski nad wprowadzeniem Polski do programu ruchu bezwizowego.

Ambasador USA w poniedziałek, w rozmowie z tygodnikiem "Do Rzeczy" zapewniła, że wizy zostaną zniesione do 2019 r. Mosbacher powiedziała wtedy: "do końca roku fiskalnego, tj. do września 2019 r., wymagania dotyczące zniesienia wiz będą spełnione i będziemy w stanie nominować Polskę do programu Visa Waiver". "Przypominam jednak, że proces wdrożeniowy trwa od trzech do sześciu miesięcy. Dotrzymam zatem mojej obietnicy, ponieważ cała reszta, nawet jeśli zakończy się w 2020 r., będzie tylko biurokratyczną formalnością" - mówiła.(PAP)