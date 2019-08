Kredyty ING Banku Śląskiego wzrosły o 16% r: r do 111,5 mld zł w II kw. 2019 r.



Warszawa, 01.08.2019 (ISBnews) - Wolumen kredytów ING Banku Śląskiego wzrósł o 16% w skali roku do 111,5 mld zł na koniec II kw. 2019 r. Udział kredytów nieregularnych (w etapie 3) wyniósł 2,8% w I kw. br. wobec 3% rok wcześniej, podał bank w prezentacji wynikowej.

Wolumen kredytów dla klientów korporacyjnych (łącznie z leasingiem i faktoringiem) zwiększył się o 13% w skali roku do 61,49 mld zł na koniec czerwca. Wzrost kwartalny sięgnął 1%.

Wolumen kredytów klientów detalicznych wzrósł o 20% r/r do 49,99 mld zł, w tym kredyty hipoteczne wzrosły w tym czasie o 19% do 36,47 mld zł. W skali kwartału wzrost sięgnął odpowiednio o 6% i o 5%.

"W I półroczu 2019 roku bank sprzedał 5 053,7 mln zł kredytów hipotecznych, co względem I półrocza 2018 roku oznacza wzrost o 578,0 mln zł, czyli o 13%. Zgodnie z danymi Związku Banków Polskich w I półroczu 2019 roku ING Bank Śląski S.A. zajmował drugą pozycję na rynku posiadając 17,5% udziału w sprzedaży kredytów mieszkaniowych dla osób prywatnych. Również rosnące saldo pożyczek gotówkowych jest efektem wzmożonych działań banku w zakresie oferty oraz sprzedaży. W ciągu I półrocza 2019 roku udzielono pożyczek na łączną kwotę 3,1 mld zł, czyli o 19,6% (506 mln zł) więcej niż w I połowie 2018 roku" - czytamy w sprawozdaniu.

Depozyty ogółem wyniosły 121,13 mld zł na koniec czerwca, co oznacza wzrost o 13% w skali roku i o 2% w ujęciu kwartalnym. Depozyty klientów detalicznych zwiększyły się o 13% r/r do 81,99 mld zł, zaś depozyty klientów korporacyjnych wzrosły w tym czasie o 11% r/r do 39,13 mld zł.

"Na dzień 30 czerwca 2019 roku łączna wartość środków powierzonych ING Bankowi Śląskiemu przez klientów detalicznych wynosiła 95 mld zł, tj. przyrosła o ponad 5,0 mld zł (+5,6%) w ciągu I połowy 2019 roku, oraz o ponad 9,9 mld zł (+11,7%) rok do roku. Podobne tempo wzrostu bazy depozytowej banku do wzrostu wolumenów w sektorze przełożył się na stabilny udział w rynku depozytów gospodarstw domowych w I połowie 2019 roku. Na koniec czerwca wynosił on 9,32%, podczas gdy na koniec grudnia 2018 roku ukształtował się na poziomie 9,30%" - czytamy także.

Na koniec czerwca 2019 roku z usług ING Banku Śląskiego korzystało 4,9 mln klientów detalicznych, w tym: 4,5 mln klientów indywidualnych, oraz 382 tys. przedsiębiorców. W ciągu I półrocza 2019 roku bank pozyskał 219 tys. nowych klientów detalicznych, co przyczyniło się do wzrostu liczby obsługiwanych klientów w stosunku do końca 2018 roku o 118 tys. klientów.

Liczba klientów korporacyjnych wyniosła 68,5 tys. w tym: 3,4 tys. klientów strategicznych, oraz 65,1 tys. średnich i dużych przedsiębiorstw. W ciągu I półrocza 2019 roku bank pozyskał 6,6 tys. nowych klientów korporacyjnych, co przyczyniło się do wzrostu liczby obsługiwanych klientów w stosunku do końca 2018 roku o 4,1 tys. klientów.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING.

(ISBnews)