Do potyczek doszło w pobliżu złóż Solton Sary w obwodzie naryńskim w centralnej części kraju. Według ministerstwa zdrowia do szpitala trafiło 20 pracowników chińskiego przedsiębiorstwa. Inne źródła mówią o 39 rannych.

Miejscowa redakcja Radia Swoboda relacjonuje, że w poniedziałek na terenie budowy kopalni prowadzanej przez chińską firmę Zhong Ji Mining zgromadziło się ok. 500 lokalnych mieszkańców. Zebrani i pracownicy zaczęli obrzucać się wzajemnie kamieniami, a następnie doszło do bójki. Mieszkańcy mieli także powybijać część szyb w pojazdach należących do przedsiębiorstwa i zepchnąć je w dolinę. Według nich działania przedsiębiorstwa szkodzą środowisku.

Wezwani na miejsce policjanci do tej pory pilnują porządku na ternie obiektu. Mieszkańcy nie rozchodzą się do domów. Przybyli tam też wicepremier Kubatbek Boronow, szef MSW Kaszkar Dżunuszalijew i przedstawiciele lokalnych władz. Biuro prasowe kirgiskiego rządu poinformowało o zwołaniu posiedzenia gabinetu w związku ze zdarzeniami w Solton Sary.

Złoża złota w Solton Sary w Kirgistanie szacuje się na 11 ton. Firma Zhong Ji Mining otrzymała licencję na eksplorację i wydobycie surowca w Solton Sary w 2012 r.

Kirgiska redakcja Radia Swoboda zwraca uwagę na rosnące antychińskie nastroje w tym 6-milionowym kraju. Kirgizi skarżą się m.in. na to, że w chińskich zakładach zatrudniana jest zbyt mała liczba miejscowych i apelują do władz o deportowanie z kraju nielegalnie przebywających w Kirgistanie obywateli Chin.

W Kirgistanie działa ok. 400 chińskich przedsiębiorstw. Według oficjalnych danych w 2018 roku ok. 21 tys. obywateli Chin otrzymało kirgiskie wizy, w tym wizy pozwalające na wielokrotny wjazd do kraju.(PAP)