Lotos Asfalt zwiększył przychody o 34% r: r w I poł. 2019 r.



Warszawa, 06.08.2019 (ISBnews) - Lotos Asfalt - spółka zależna Grupy Lotos - odnotowała w I poł. 2019 r. przychody o 34% wyższe r/r i wynik na działalności operacyjnej wyższy o 146% r/r, poinformował prezes Cezary Godziuk.

"Względem I półrocza 2018 r. spółka osiągnęła o 34% wyższe przychody oraz o 146% większy wynik na działalności operacyjnej, a to oznacza o 66 mln powyżej budżetu na I półrocze 2019 r. Co istotne, w tym roku startowaliśmy z wysokiej bazy: rok 2018 zamknęliśmy sprzedażą o wartości 1,5 mld zł, która już była o 40% wyższa niż w roku 2017" - powiedział Godziuk, cytowany w komunikacie.

W najbliższym czasie Lotos Asflat planuje skupić się na rynku asfaltów specjalnych ze szczególnym uwzględnieniem asfaltów modyfikowanych.

"Lotos Asfalt będzie dążyć do umocnienia pozycji lidera na rynku asfaltów modyfikowanych. W 2018 roku spółka posiadała około 45% udziału w krajowym rynku asfaltów modyfikowanych. Rynek ten jest obiecujący, ponieważ w okresie 10 lat (lata 2007-2017) udział asfaltów modyfikowanych w rynku wzrósł z 12% do 31%. Asfalty modyfikowane charakteryzują się zwiększoną odpornością na deformacje, zmęczenie, starzenie oraz wpływ warunków atmosferycznych, co znacząco wydłuża ich czas eksploatacji. Naszym celem jest też rozwój innowacyjnych technologii umożliwiających produkcję nowatorskich asfaltów przyjaznych dla środowiska" - wskazał prezes.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 30,2 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)