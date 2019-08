Zniżka cen złota jest tylko krótkoterminowym odreagowaniem



Warszawa, 20.08.2019 (ISBnews/ Superfund TFI) - Przełom poprzedniego i bieżącego tygodnia jest okresem przecen na rynku złota. Notowania kruszcu, które w poprzednim tygodniu przekraczały poziom 1530 USD za uncję, zeszły do rejonu 1500 USD za uncję. Cena złota spot podczas poniedziałkowej sesji osunęła się nawet poniżej wspomnianej bariery na poziomie 1500 USD za uncję.

Na globalnych rynkach pojawiło się kilka czynników, które sprzyjały zniżkom na wykresie złota. Jednym z nich jest optymizm na szerokim rynku finansowym, który zmniejszył zainteresowanie złotem jako tzw. bezpieczną przystanią. Poza tym, amerykański dolar cały czas się umacnia, a to budzi dodatkową presję na spadek cen złota.

Obecnie na wyobraźnię inwestorów działają możliwe działania stymulujące gospodarkę. Ludowy Bank Chin już zapowiedział nowe środku wspomagające wzrost gospodarczy w Chinach. Europejski Bank Centralny wciąż utrzymuje ultraluźną politykę pieniężną, a Niemcy ogłosiły gotowość do wspomagania gospodarki polityką fiskalną. Również Fed nie wyklucza żadnego kierunku swojej polityki monetarnej (nawet mimo faktu, że w ostatnich wystąpieniach przedstawicieli tej instytucji widać było brak poparcia dla dalszych cięć stóp procentowych w najbliższym czasie).

Powyższe działania miałyby oczywiście negatywny wpływ na ceny złota, ponieważ mogłyby doprowadzić one do większego apetytu inwestorów na ryzyko. Jednak najprawdopodobniej nie wystarczą one do tego, by istotnie zmienić nastroje na rynku kruszcu. Inwestorzy pamiętają bowiem o pozostałych kluczowych i nierozwiązanych problemach, takich jak konflikt amerykańsko-chiński czy kwestia Brexitu.

Wiele wskazuje na to, że obecna zniżka notowań złota jest tylko krótkoterminowym odreagowaniem przed kolejnym ruchem wzrostowym. Poziom 1500 USD za uncję cały czas stanowi solidne wsparcie dla cen kruszcu. Dopóki sytuacja gospodarczo-polityczna na świecie istotnie się nie zmieni, to ceny złota będą znajdować oparcie w konfliktach i napięciach politycznych, a także w niepewności dotyczącej kondycji globalnej gospodarki.

Paweł Grubiak - prezes zarządu, doradca inwestycyjny w Superfund TFI

(ISBnews/ Superfund TFI)