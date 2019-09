Inter Cars miało 64,98 mln zł zysku netto, 91,92 mln zł zysku EBIT w II kw. 2019



Warszawa, 04.09.2019 (ISBnews) - Inter Cars odnotowało 64,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 73,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 91,92 mln zł wobec 104,57 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 243,54 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 2 136,65 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2019 r. spółka miała 115,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 116,55 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 4 241,29 mln zł w porównaniu z 3 786,67 mln zł rok wcześniej.

"Skonsolidowany zysk netto za 6 miesięcy 2019 wynosi 115,5 mln zł i jest niższy o 1 mln zł od zysku z pierwszego półrocza 2018 roku. Należy jednak zwrócić uwagę na wpływ korekt wynikających z wprowadzenia MSSF 16 dot. rozpoznania leasingow na pozycje rachunku zysków i strat oraz bilansu w roku 2019. Po wyeliminowaniu wpływu MSSF 16 zysk I półrocza 2019 wyniósłby 119,5 mln zł i jest większy od zysku 1 półrocza 2018 o 2.6%" - czytamy w raporcie.

Na poziom wyniku I półrocza 2019 miały również wpływ zdarzenia jednorazowe dotyczące restrukturyzacji spółki w Włoszech oraz koszty strat wynikłych w skutek zalania magazynu Nupaky w Czechach na łączną kwotę ok 10 mln zł. Po wyeliminowaniu wpływu zdarzeń jednorazowych zysk I półrocza 2019 wyniósłby 129,5 mln zł i byłby większy o ok. 11% r/r, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2019 r. wyniósł 94,07 mln zł wobec 130,66 mln zł zysku rok wcześniej.

Inter Cars S.A. to największy dystrybutor części zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2004 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 7,94 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)