Agora obniżyła szacunki wzrostu rynku reklamy do 1,5-3,5% w 2019 r.



Warszawa, 06.09.2019 (ISBnews) - Agora obniżyła swoje szacunki wzrostu całego rynku reklamy do 1,5-3,5% w 2019 r., ale podniosła swoje szacunki dla segmentu kinowego do 3-5% wzrostu, podała spółka.

"Rynek reklamy w Polsce wzrósł w drugim kwartale 2019 r. o 2%. Reklamodawcy wydali w tym czasie na promowanie swoich produktów i usług około 2,6 mld zł. W pierwszym półroczu 2019 r. wartość wydatków na reklamę wzrosła o 1% do kwoty ponad 4,7 mld zł. Po przeprowadzonej analizie dostępnych danych i obserwacji trendów rynkowych spółka postanowiła zweryfikować swoje szacunki zarówno dynamiki wydatków na reklamę w wybranych kategoriach mediów, jak i całkowitych wydatków na reklamę w Polsce w 2019 r. Obecnie spółka szacuje, że wzrost wydatków na reklamę w Polsce będzie się kształtować w przedziale od 1,5 do 3,5%" - czytamy w raporcie.

Agora szacuje dynamikę wzrostu rynku reklamy w TV w całym 2019 r. na 0,5-2,5%, w internecie 5-8%, w radiu 1-3%, w reklamie zewnętrznej 2-4%, w kinach 3-5%. W dziennikach oczekiwany jest spadek o 11-13%, a w czasopismach - o 8-10%, wymieniono w raporcie.

"Spółka pozostawiła bez zmian swoje oczekiwania odnośnie wartości wydatków na reklamę w internecie, na nośnikach reklamy zewnętrznej oraz w prasie. Jednocześnie spółka spodziewa się niższej dynamiki wzrostu wydatków w największym segmencie rynku reklamy - w telewizji. W opinii spółki konieczne jest również skorygowanie w dół oczekiwanego tempa wzrostu wydatków na reklamę w radiu. Jednocześnie biorąc pod uwagę rozwój rynku kinowego spółka zdecydowała się podnieść swoje oczekiwania co do dynamiki wzrostu wydatków reklamodawców w tym segmencie rynku" - zaznaczono także.

Wcześniej Agora oczekiwała dynamiki segmentu reklamowego w kinach na 1-3%.

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, spółki Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz AMS działającej na rynku reklamy zewnętrznej, a także wydawcą "Gazety Wyborczej" i czasopism oraz portali i serwisów internetowych. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego radia Tok FM. Działa na rynku książek, wydawnictw muzycznych i filmowych oraz gastronomicznym.

