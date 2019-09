Grupa Agora zakłada 5-6 otwarć nowych restauracji do końca 2019 r.



Warszawa, 06.09.2019 (ISBnews) - Grupa Agora zakłada otwarcia 5-6 restauracji do końca roku, poinformował członek zarządu Tomasz Jagiełło. Grupa dostrzega pozytywne perspektywy dla segmentu kinowego z obiecującym repertuarem.

"Zakładamy otwarcie 5-6 restauracji do końca roku. Jesteśmy w budowie [biznesu restauracyjnego] i nie podajemy jego wyników, ale koszty rozwoju aktualnie obciążają wyniki segmentu" - powiedział Jagiełło podczas konferencji prasowej.

Ponadto oczekuje ogólnie wyższej frekwencji na rynku kinowym w tym roku, co - według jego słów - jest związane również z rozwojem i nowymi otwarciami sieci Helios (w tym Warszawa i Katowice).

Pozytywnie ocenia także repertuar w II półroczu z takimi tytułami, jak "Polityka", co może - w jego ocenie - sprawić, że wrzesień będzie o wiele lepszy od pierwotnych oczekiwań. Kolejne premiery jesienne, które wymienił to "Piłsudski", "Ukryta Gra".

Jagiełło wskazał także, że w październiku frekwencja może zaliczyć okresowy spadek, ponieważ rok wcześniej w tym miesiącu "Kler" ściągnął do kin wielu widzów. Łącznie osiągnął ich 5 mln. Członek zarządu grupy stwierdził, że grudzień zapowiada się fenomenalnie z chociażby kolejną odsłoną "Gwiezdnych Wojen".

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, spółki Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz AMS działającej na rynku reklamy zewnętrznej, a także wydawcą "Gazety Wyborczej" i czasopism oraz portali i serwisów internetowych. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego radia Tok FM. Działa na rynku książek, wydawnictw muzycznych i filmowych oraz gastronomicznym.

