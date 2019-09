KNF: Zysk netto ubezpieczycieli wzrósł r: r do 4,09 mld zł w I poł. 2019 r.



Warszawa, 19.09.2019 (ISBnews) - Zysk netto ubezpieczycieli wzrósł do 4 096,32 mln zł w I poł. 2019 r. z 3 824,15 mln zł rok wcześniej. Składka przypisana brutto wyniosła 32 146,03 mln zł I poł. br. wobec 32 123,44 mln zł rok wcześniej, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).

Zysk brutto wyniósł 4 786,94 mln zł w I poł. 2019 r. porównaniu z 4 433,55 mln zł rok wcześniej.

Wynik techniczny wzrósł do 3 011,95 mln zł wobec 2 851,71 mln zł rok wcześniej.

Wartość odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto wyniosła 20 559,16 mln zł w I poł. 2019 r. w porównaniu z 20 744,66 mln zł rok wcześniej.

Przychody z lokat wzrosły do 2 599,47 mln zł w I poł. br. wobec 2 562,72 mln zł rok wcześniej.

Aktywa ogółem zakładów ubezpieczeń wzrosły do 193 021,47 mln zł w I poł. 2019 r. z 192 589,02 mln zł na koniec I poł. 2018 r.

(ISBnews)