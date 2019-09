Vivid Games spodziewa się znaczącego wzrostu przychodów dzięki nowym premierom



Warszawa, 25.09.2019 (ISBnews) - Vivid Games spodziewa się poprawy wyników, w tym znacząco wyższych przychodów, na bazie planów udostępnienia 9 premier gier do końca roku i łącznie ponad 30 nowych tytułów na różne platformy w ciągu najbliższych 12 miesięcy, poinformował prezes Remigiusz Kościelny.

"Widać w naszych wynikach pierwsze objawy ocieplenia. W następnych kwartałach szykujemy dużo wydarzeń, które będą powiększać i dywersyfikować źródła przychodów. Na tej bazie zakładamy, że będą znacząco większe w kolejnych okresach przy stabilnych kosztach. Kończy nam się chociażby spłacanie kredytów (1 mln zł kwartalnie)" - powiedział Kościelny podczas spotkania z dziennikarzami.

Jak zapowiedział, plany firmy obejmują co najmniej 20 nowych gier mobilnych, 8 gier na Nintendo Switch oraz 3 duże tytuły na komputery PC (Steam) w ciągu najbliższych 12 miesięcy. W październiku do sprzedaży trafią gry casual – „Fly Sky High" oraz „Idle Fish Aquarium", w listopadzie – „Crash Drivers", „Gun Smith Factory", oraz tytuł mid-core „Zombie Blast Crew", a w grudniu gry „Calm Colors" oraz „Gear for Heroes". Gry mobilne trafią obok Apple App Store i Google Play również do kolejnych kanałów, m.in. o Huawei App Gallery, w ramach rozszerzania kanałów dystrybucji gier.

"Chcemy zwiększyć tempo i każdego miesiąca wydawać 1-2 mniejsze gry, a rocznie 2-3 większe tytuły mid-core. Produkcja i publikacja gier mobilnych F2P to wciąż nasz core-business, ale chcemy jak najszerzej komercjalizować całe portfolio, co wpłynie na dywersyfikację źródeł przychodów" – podkreślił Kościelny.

Na platformie Nintendo Switch we współpracy z giełdowym Qubic Games Vivid Games szykuje pierwsze premier, a kolejnym krokiem będzie zaoferowanie w I półroczu 2020 gier „Space Pioneer" i „Gravity Rider" użytkownikom PC poprzez platformę Steam.

"Powiększanie przychodu na użytownika, dbanie o widoczność tytułów na platformach to nasze systematyczne działania, na bazie których także istniejące portfolio będzie nadal generować solidne przychody. Nasze plany premier mają zaowocować zdecydowanym wzrostem skali działalności" - podsumował prezes Vivid Games.

Vivid Games S.A. działa na rynku gier od 2006 r. Spółka zajmuje się produkcją gier na smartfony i konsole przenośne. Dotychczas najważniejszym tytułem w dorobku firmy jest światowy hit "Real Boxing". Vivid Games zadebiutował w 2016 r. na rynku głównym GPW, przenosząc notowania z NewConnect.

(ISBnews)