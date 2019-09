Po ogłoszeniu tej decyzji Netanjahu zwrócił się z prośbą do swojego rywala w wyborach, szefa centrolewicowego sojuszu Niebiesko-Białych, Benny'ego Gantza, by dołączył do jego rządu jedności. "Myślę, że powinniśmy wspólnie utworzyć rząd jedności" - powiedział. Mówił też o "wspólnym i egalitarnym kierunku" szerokiego rządu jedności narodowej.

Benny Gantz odmówił w środę udziału w rządzie na czele z premierem, któremu grożą zarzuty. "Partia Niebiesko-Białych, którą kieruję, nie zgodzi się na zasiadanie w rządzie, którego szefowi grozi poważny akt oskarżenia" - napisał na Facebooku Gantz. Już wcześniej wykluczał udział w koalicji, na której czele stałby Netanjahu i jako powód wskazywał wysuwane pod adresem Netanjahu oskarżenia. Postawienie zarzutów korupcyjnych dotychczasowemu premierowi Netanjahu zarekomendowała izraelska policja. Politykowi grożą trzy procesy w sprawach korupcyjnych; chodzi m.in. o przyjmowanie kosztownych prezentów od znajomych biznesmenów czy oferowania korzystnych dla pewnych mediów zmian w prawie w zamian za pozytywne przedstawianie jego osoby. Netanjahu twierdzi, że jest niewinny.

Wcześniej w środę izraelska komisja wyborcza opublikowała ostateczne wyniki przedterminowych wyborów parlamentarnych z 17 września. Wygrał je sojusz Gantza, zdobywając 33 mandaty w 120-miejscowym Knesecie. Likud wywalczył 32 mandaty.

Zgodnie z wynikami jednak - zaznacza AFP - Netanjahu ze swoimi tradycyjnymi i potencjalnymi sojusznikami może obecnie liczyć na 55 mandatów, podczas gdy Gantz - na 54.

"Więcej szans (na utworzenie rządu) ma Netanjahu, popierany przez 55 deputowanych, podczas gdy Gantz tylko 54, przy tym 10 z tych 54 ogłosiło, że nie wejdą w skład rządu" - wyjaśniał swoją decyzję Riwlin na konferencji prasowej, na której wystąpił wspólnie z Netanjahu.

Szef państwa mówił o deputowanych skupiającej partie arabskie Zjednoczonej Listy, pod przywództwem Ajmana Odeha, która stała się po wyborach trzecią siłą w parlamencie. Poparli oni kandydaturę Gantza na premiera, jednak nie chcą należeć do rządu.

Na razie żadne ze stronnictw nie zebrało 61 mandatów w Knesecie, koniecznych do uzyskania większości, prezydent Riwlin apelował więc do polityków o utworzenie "rządu jedności" z udziałem Likudu i Niebiesko-Białych. Zdaniem agencji Reutera rozmowy prowadzone z Gantzem na temat wspólnego rządu nie odniosły skutku.

Dotychczasowy premier Netanjahu będzie miał teraz sześć tygodni na utworzenie koalicji. Jeśli mu się to nie uda, misja powołania rządu zapewne zostanie powierzona Gantzowi.

>>> Czytaj też: Bloomberg: Dlaczego Trump milczy ws. izraelskich planów aneksji terytoriów palestyńskich? [OPINIA]