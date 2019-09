Warszawa, 25.09.2019 (ISBnews) - Nitroerg - spółka należąca do grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź - uruchomiła w Krupskim Młynie linię do produkcji uszlachetniacza oleju napędowego Nitrocet 50, podał KGHM. Inwestycja ma wartość 77 mln zł.



"To jedyna tego rodzaju instalacja w Polsce i jedna z zaledwie kilku na świecie, gdzie wytwarzany jest ten produkt. Nowa, warta 77 mln zł inwestycja znacząco zwiększy moce produkcyjne firmy, jednocześnie sprawi, że wytwarzanie będzie znacznie przyjaźniejsze środowisku" - czytamy w komunikacie.



"Na ręce prezesa KGHM Marcina Chludzińskiego składam dla całej kadry zarządzającej gratulacje za wielki sukces eksportowy, inwestycyjny i gospodarczy Nitroerg" - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas uroczystości uruchomienia linii produkcyjnej, cytowany w komunikacie.



Dzięki nowej linii produkcyjnej wzrośnie wydajność i poprawi się bezpieczeństwo całego procesu produkcji. Dodatkowo, dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii odzyskane w trakcie procesu kwasy azotowy i siarkowy, zostają poddane pełnemu recyklingowi. Częściowe finansowanie inwestycji zapewnił Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, podano w materiale.



"KGHM należy do światowej czołówki spółek prowadzących działalność wydobywczą oraz hutniczą. Naszą potęgę buduje komplementarność grupy kapitałowej KGHM. To dzięki spółkom, jak Nitroerg możemy być pewni ciągłości i jakości procesu technologicznego. Jednym z celów naszej strategii, jest osiągnięcie w jak największym stopniu gospodarki obiegu zamkniętego. Nowa inwestycja to doskonały przykład wysokich standardów zarządzania i myślenia strategicznego grupy" - powiedział prezes KGHM Polska Miedź Marcin Chludziński.



Oddana do użytku instalacja jest warta ponad 77 mln zł. Zwiększyła możliwości produkcji uszlachetniacza do paliw Nitrocet 50 do ok. 24 tysięcy ton rocznie. Dodatek do oleju napędowego (2-EHN) w Krupskim Młynie wytwarzany jest od 1998 roku. Dotychczas dwie instalacje zapewniały zdolność produkcyjną na poziomie 16 tys. ton rocznie.



"Produkcja dodatku do oleju napędowego wykorzystywanego w silnikach diesla jest jednym z trzech głównych obszarów działalności Nitroerg. Dziś otwieramy nową instalację, która praktycznie podwaja nasze zdolności produkcyjne. Dzięki temu będziemy mogli odpowiedzieć na zapotrzebowanie rynków w Europie, Ameryce Północnej i Afryce. Światowe trendy oraz analizy, które prowadzimy, pokazują, że popyt będzie w kolejnych latach wzrastał. Już rozpoczynamy prace nad kolejnymi uszlachetniaczami na bazie Nitrocetu, które będą mogły być wykorzystywane w maszynach poza drogowych, w tym m.in. w okrętach, lokomotywach, maszynach górniczych" - wskazał prezes Nitroerg Grzegorz Sosna.



Siedziba Nitroerg S.A. i zakład produkcyjny znajdują się w Bieruniu (rok założenia 1871), a drugą lokalizacją działalności jest zakład w Krupskim Młynie, który rozpoczął swoją działalność 1874 roku. Od 2011 roku głównym udziałowcem Nitroerg S.A. jest KGHM Polska Miedź S.A.



KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Spółka est notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 20,53 mld zł w 2018 r.



(ISBnews)