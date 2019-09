GUS: Zbiory zbóż podstawowych i mieszanek wzrosną o ok. 10% r: r w 2019 r.



Warszawa, 27.09.2019 (ISBnews) - Zbiory zbóż podstawowych oraz mieszanek zbożowych mogą wynieść w tym roku 25 mln ton, co oznaczałoby wzrost o około 10% wobec ubiegłorocznego poziomu, szacuje Główny Urząd Statystyczny (GUS).

"Wyniki przedwynikowego szacunku produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych w 2019 r. przedstawiają się następująco: zbiory zbóż ogółem ocenia się na 28,9 mln t, tj. o około 8% więcej od zbiorów ubiegłorocznych; produkcję zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi szacuje się na 25 mln t, tj. o około 10% więcej od uzyskanej w 2018 r." - czytamy w komunikacie.

GUS ocenia zbiory rzepaku i rzepiku ocenia się na ok. 2,3 mln t, tj. o około 4% więcej od zbiorów ubiegłorocznych; zbiory ziemniaków (łącznie z produkcją w ogrodach przydomowych) szacuje się na ok. 6,7 mln t, tj. o około 11% mniej od zbiorów uzyskanych w roku ubiegłym; zbiory buraków cukrowych ocenia się na ok. 13,7 mln t, tj. o około 4% mniej od produkcji uzyskanej w 2018 r.

Z kolei produkcję warzyw gruntowych Urząd ocenia na blisko 3,8 mln t, tj. o ok. 8% mniej w porównaniu z rokiem poprzednim; przewiduje się, że zbiory owoców z drzew wyniosą niespełna 3,4 mln t, tj. o ok. 25% mniej od rekordowej produkcji ubiegłorocznej, podano także.

GUS podał też, że zbiory owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych szacuje się na niespełna 0,5 mln t, tj. o ok. 18% mniej od zbiorów 2018 r.

(ISBnews)