Selena FM miała 14,57 mln zł zysku netto, 34,19 mln zł EBITDA w II kw. 2019 r.



Warszawa, 27.09.2019 (ISBnews) - Selena FM odnotowała 14,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 15,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 24,47 mln zł wobec 18,01 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 34,19 mln zł wobec 25 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 346,07 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 332,28 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2019 r. spółka miała 20,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 10,9 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 617,16 mln zł w porównaniu z 580,46 mln zł rok wcześniej. Wartość EBITDA wyniosła 53,5 mln zł wobec 32,6 mln zł rok wcześniej.

"Wynik pierwszego półrocza to kontynuacja trendu z pierwszego kwartału, w którym spółka zanotowała wzrost zysku w stosunku do poprzedniego roku. Grupa Selena korzysta tym samym z efektów wzrostu organicznego, utrzymania dyscypliny kosztowej oraz wzrostu sprzedaży w segmencie produktów wysokomarżowych i niższych kosztów finansowych, w tym również z tytułu różnic kursowych" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Na wzrost przychodów ze sprzedaży w okresie 6 miesięcy 2019 roku miał przede wszystkim wzrost udziału sprzedaży do krajów europejskich, w efekcie organicznego wzrostu transakcji we wszystkich grupach produktowych (głównie uszczelniaczy, pian i klejów budowlanych), podano w raporcie.

"Kontynuowane są wzrosty na większości kluczowych rynków zagranicznych, na których Grupa intensywnie działa. W pierwszym półroczu sprzedaż wzrosła m.in.: na Ukrainie, w Chinach, Kazachstanie, Rumunii, Hiszpanii, USA i Europie Centralnej. Utrzymanie przez całe półrocze wzrostu dynamiki sprzedaży jest wynikiem wzrostu organicznego oraz systematycznego wdrażania wysokiej jakości produktów autorstwa własnego działu R&D. Natomiast niskie koszty różnic kursowych wynikają z realizowania strategii finansowania w walutach lokalnych, co pozwala na zmniejszenie wahania kosztów finansowych" - czytamy w komunikacie.

Rentowność brutto sprzedaży wyniosła 31,6%, czyli o 2,8 pkt proc. więcej niż w roku ubiegłym. Wzrost ten był wynikiem spadku cen surowców oraz częściową stabilizacją cen pozostałych surowców. Pozytywny efekt na rentowność ma stałe zwiększanie udziału sprzedaży produktów innowacyjnych o wyższej marży oraz optymalizacja receptur produktów. Podobnie jak w pierwszym kwartale, w całym półroczu czynnikiem negatywnym wpływającym na poziom marży był wzrost kosztów produkcji spowodowany wzrostem płac wymuszonych sytuacją na rynku pracy oraz wzrost kosztów energii elektrycznej, podano także.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2019 r. wyniósł 29,44 mln zł wobec 25,09 mln zł zysku rok wcześniej.

"Pierwsze półrocze grupa zamyka z bardzo dobrym wynikiem. Ponad dwukrotny wzrost zysku potwierdza, że podejmujemy właściwe działania. Efekty przynosi utrzymanie dyscypliny kosztowej, dobra koniunktura w budownictwie, a także wdrażanie innowacyjnych produktów - będących dziełem naszego R&D (w tym również prace nad produktami opartymi na surowcach bioodtwarzalnych)" - skomentował prezes Krzysztof Domarecki, cytowany w komunikacie.

W tym półroczu grupa zakończyła dużą inwestycję w R&D - otworzyła nową siedzibę centrum badawczo-rozwojowego Selena Labs, które jest położone w Dzierżoniowie - w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, przypomniał.

"Oprócz inwestycji infrastrukturalnych, cały czas skupiamy się na tym, aby wzmocnić już dobrze funkcjonujące zespoły o nowych menadżerów i specjalistów. Mamy silny, kompetentny i kompletny zarząd oraz świetną grupę dyrektorów regionalnych odpowiadających za poszczególne regiony. Wzmacniamy również dywizje i marketing w skali Grupy Selena na świecie. Zależy nam także na bliskiej współpracy z pracownikami budowlanymi na całym świecie. Dlatego nasi pracownicy spotykają się z wykonawcami na budowach i omawiają wspólnie możliwości naszych najnowszych produktów. Widzimy już pierwsze efekty tego typu aktywności, m.in. w naszych wynikach sprzedaży" - dodał prezes.

"Bezpośrednie spotkania z użytkownikami uzupełniamy też szeroko zakrojonymi akcjami digitalowo-marketingowymi. Te kompleksowe działania nie tylko w zakresie kontroli kosztów i sprzedaży wysokomarżowych produktów, ale także w zakresie inwestycji w R&D, rozwoju linii produkcyjnych oraz aktywności marketingowo-HR-owej - sprawiają, że Selena jest nowoczesną i stabilną marką na rynku chemii budowlanej. Rezultaty naszej pracy odzwierciedlają zadowalające wyniki za pierwsze półrocze, które są dobrym prognostykiem na kolejne kwartały tego roku" - podsumował Domarecki.

W I oraz II kwartale 2019 dział R&D Grupy Selena - Selena Labs kontynuował również prace nad produktami opartymi na surowcach ze źródeł bioodtwarzalnych (w tym w ramach programu Horyzont 2020, projekty EENSULATE oraz BioMotive), które mają pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Wszystkie produkty oraz systemy są certyfikowane, z uwzględnieniem nie tylko obligatoryjnych wymagań np. związanych ze znakiem CE, ale również ze względu na oczekiwania użytkowników końcowych np. pod kątem certyfikacji LEED lub innych znaków typu ECO-Label, podano także w komunikacie.

"W 2019 roku Grupa Selena spodziewa się stabilizacji sytuacji na rynku budowlanym - zarówno pod względem cen surowców, jak i potencjału wzrostów sprzedaży na kluczowych rynkach - w tym w: USA, Hiszpanii, Europie Zachodniej, Polsce, Chinach i poprawy w Rosji. Spółka zakłada również dalsze zwiększanie udziału produktów innowacyjnych w sprzedaży" - zakończono w materiale.

Grupa Selena FM to globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej. Główne marki to Tytan, Artelit oraz hiszpańska Quilosa. Jest jednym z trzech największych światowych producentów piany poliuretanowej używanej do montażu okien i drzwi. Zakłady produkcyjne Seleny są zlokalizowane w Polsce, Brazylii, Korei, Chinach, Rumunii, Turcji oraz w Hiszpanii. W 2008 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie.

