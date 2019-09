IMC miało 27,58 mln USD zysku netto, 42,3 mln USD EBITDA w I poł. 2019 r.



Warszawa, 27.09.2019 (ISBnews) - Grupa IMC odnotowała 27,58 mln USD zysku netto w I poł. 2019 r. wobec 24,33 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 32,48 mln USD wobec 26,98 mln USD zysku rok wcześniej.

"EBITDA Grupy wzrosła o 22% do 42,3 mln USD, a zysk netto zwiększył się o 13% do 27,6 mln USD. W ciągu pierwszej połowy 2019 IMC kontynuowała strategię redukowania zadłużenia. W efekcie dług IMC spadł na koniec czerwca do 53,8 mln USD podczas gdy pod koniec 2018 roku wynosił 58,8 mln USD" - czytamy w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 96 mln USD w I poł. 2019 r. wobec 63,11 mln USD rok wcześniej.

"Skokowy wzrost przychodów w IMC to efekt dużego wolumenu sprzedaży kukurydzy, który był możliwy dzięki rekordowym zbiorom w 2018 r. W ubiegłym sezonie spółka zebrała 762 tys. tony kukurydzy przy najlepszej w historii wydajności na poziomie 11,1 t/ha" - czytamy dalej.

IMC jest zintegrowaną grupą rolniczą działającą na terenie Ukrainy. Jej główne kierunki działalności to: produkcja płodów rolnych (kukurydza, pszenica, słonecznik, soja, ziemniaki), magazynowanie płodów rolnych oraz produkcja mleka. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

