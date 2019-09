Moody's obniżył perspektywę ratingu długoterminowego A3 mBanku do negatywnej



Warszawa, 27.09.2019 (ISBnews) - Moody's Investors Service obniżył perspektywę ratingu depozytów mBanku do negatywnej ze stabilnej i podtrzymał tę ocenę wiarygodności kredytowej na poziomie A3, podała agencja.

"Decyzja ratingowa nastąpiła z uwagi na ogłoszenie przez Commerzbank AG (długoterminowy rating depozytów A1, stabilna; BCA baa2) 20 września, że zamierza sprzedać swój większościowy pakiet w mBanku" - czytamy w komunikacie.

Negatywna perspektywa ratingu odzwierciedla możliwą, niekorzystną presję na rating, jeśli nabywca będzie miał słabszy profil kredytowy niż obecny właściciel.

Commerzbank AG, posiadający ok. 69,33% akcji w kapitale zakładowym mBanku, opublikował dziś nową strategię biznesową "Commerzbank 5.0", zakładającą m.in. sprzedaż akcji polskiej spółki.

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW od 1992 roku.

(ISBnews)