Infoscan: Emisja obligacji w ramach I transzy finansowania w ciągu kilku dni



Warszawa, 01.10.2019 (ISBnews) - Infoscan podpisał aneks do umowy inwestycyjnej z funduszem European High Growth Opportunities Securitization Fund, w którym zostały doprecyzowane kwestie formalne współpracy oraz zostały zatwierdzone warunki emisji obligacji zamiennych na akcje. Tym samym spełniony został ostatni warunek umowy i już wkrótce spółka pozyska środki finansowe z pierwszej transzy inwestycji, podał Infoscan.

Transakcja zakłada emisję obligacji zamiennych na akcje w ramach 6 transz o wartości nominalnej 750 tys. zł każda. Dodatkowo spółka będzie miała możliwość emisji kolejnych transz.

Środki finansowe pozyskane w ramach pierwszych transz inwestycji zostaną przeznaczone przede wszystkim na ekspansję zagraniczną.

"Umowa z inwestorem umożliwia nam pozyskanie środków finansowych na międzynarodową ekspansję, rozwój sprzedaży na obecnych i nowych rynkach oraz rozwój samego produktu. Istotna jest dla nas transzowa forma finansowania, dzięki której otrzymamy kapitał w potrzebnej nam wysokości, w momencie wystąpienia zapotrzebowania na te środki. Warto przypomnieć, że mamy możliwość pozyskać do 21 mln zł, co nie oznacza, że dzisiaj widzimy taką potrzebę" - powiedział prezes Piotr Sobiś, cytowany w komunikacie.

W związku z wypełnieniem warunków umowy finansowania, wybrani akcjonariusze, w tym osoby wchodzące w skład zarządu i rady nadzorczej zawarły z European High Growth Opportunities Securitization Fund umowy pożyczki akcji spółki. Pożyczki akcji stanowią zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy w zakresie związanym z wprowadzaniem akcji, obejmowanych w drodze zamiany obligacji, do obrotu na New Connect. W przypadku prawidłowego wykonania umowy emisji obligacji zamiennych na akcje, pożyczone akcje zostaną zwrócone przez inwestora do pożyczkodawców, po upływie terminu na jaki ta umowa została zawarta.

"Obie strony wypełniły wszystkie warunki umowy, tym samym w najbliższych dniach przeprowadzimy emisję obligacji w ramach pierwszej transzy finansowania. Równolegle pracujemy nad aktualizacją strategii rozwoju, którą opublikujemy w IV kwartale br. Będzie ona uwzględniać już zrealizowane umowy, prowadzone negocjacje oraz posiadane elastyczne finansowanie" - dodał Sobiś.

Infoscan prowadzi działalność od 2007 r. Spółka rozwija urządzenie zdalnie diagnozujące zaburzenia oddychania podczas snu oraz urządzenia z dziedziny telemedycyny. Jest notowana na rynku NewConnect od 2015 r.

(ISBnews)