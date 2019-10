Enea Operator zmodernizuje stację elektroenergetyczną w Świnoujściu



Warszawa, 01.10.2019 (ISBnews) - Enea Operator zmodernizuje stację energetyczną Warszów (110/15 kV) transformującą wysokie napięcie na średnie w Świnoujściu, podała spółka. Wartość projektu to 15,7 mln zł. Inwestycja otrzyma również dofinansowanie unijne w wysokości ponad 8 mln zł.

Umowa o unijne dofinansowanie została podpisana z Instytutem Nafty i Gazu (INiG). Celem projektu jest poprawa zasilania miasta Świnoujście oraz zachodniej części gminy Międzyzdroje. Inwestycja pozytywnie wpłynie na niezawodności dostaw energii i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego regionu, poinformowano.

"Bardzo się cieszę, że dzięki dobrej współpracy z Instytutem Nafty i Gazu podpisaliśmy kolejną umowę z unijnym dofinansowaniem na bardzo ważną inwestycję. Oprócz znaczącej poprawy bezpieczeństwa energetycznego Świnoujścia i gminy Międzyzdroje, inwestycja wpłynie również na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta Świnoujście oraz aglomeracji szczecińskiej. Naszym zadaniem jest wyprzedzanie potrzeb lokalnych samorządów i umożliwienie im rozwoju. To właśnie ma zagwarantować modernizacja stacji Warszów" - powiedział prezes Enei Operator Andrzej Kojro, cytowany w komunikacie.

W ramach inwestycji zostaną również wdrożone funkcjonalności inteligentnej sieci elektroenergetycznej, które pozwolą m.in. na zwiększenie efektywności zarządzania siecią poprzez zainstalowaną automatykę. Ukończenie modernizacji stacji planowane jest do końca 2021 roku, dodano.

Projekt realizowany jest w ramach Działania 7.1 Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

W ciągu ostatnich pięciu lat Enea Operator, spółka zależna Enei, zainwestowała łącznie blisko 4,7 mld zł w bezpieczeństwo energetyczne północno-zachodniej Polski.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 12,67 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)