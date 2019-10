Feerum liczy na zawarcie kolejnych kontraktów na Ukrainie w przyszłym roku



Warszawa, 01.10.2019 (ISBnews) - Feerum negocjuje na Ukrainie kontrakty z dużymi producentami i liczy na ich zawarcie w przyszłym roku, poinformował członek zarządu Piotr Wielesik.

"Pracujemy z kilkoma rekomendowanymi klientami ukraińskimi pod kątem możliwości skorzystania przez nich z finansowania w ramach tzw. 'kredytu dostawcy'. KUKE również obserwuje tych klientów. Są to duzi producenci, porównywalni do Epicentr. Obecnie projektujemy już potencjalne zamówienia i jesteśmy w fazie negocjacji. Wygląda to bardzo obiecująco" - powiedział Wielesik podczas konferencji prasowej.

"W następnym roku powinny być kolejne kontrakty na Ukrainie" - dodał.

Pod koniec ub.r. weszły w życie dwie umowy Feerum z ukraińską Epicentr K LLC, o wartości 35,6 mln euro i 13,3 mln euro. Członek zarządu poinformował, że wykonanie pierwszej z nich dobiega obecnie końca, natomiast druga umowa wchodzi w fazę realizacji, która skończy się do kwietnia-maja 2020 r.

"Ukraina będzie dość długo liderem [w sprzedaży Feerum], tam potrzeby inwestycyjne są bardzo duże. Klimat inwestycyjny i sytuacja polityczna na Ukrainie poprawiają się. Stworzyliśmy ofertę - produkt plus finansowanie - która tam jest potrzebna" - dodał Wielesik.

Członek zarządu nawiązał też do ważnego dla spółki projektu w Tanzanii. Zgodnie z jego słowami, produkcja na potrzeby tego kontraktu praktycznie się zakończyła (97% zaawansowania), a wysyłki zostały wykonane w 84%. Ocenił, że na tym etapie projektu nie ma już możliwości, by zmaterializowały się jakieś ryzyka.

W I poł. 2019 r. Feerum miało 89 mln zł skonsolidowanych przychodów, z czego 20,28 mln zł w Polsce, 56,52 mln zł na Ukrainie, 10,88 mln zł w Tanzanii oraz 0,97 mln zł na Litwie.

Feerum jest jednym z największych w Polsce producentów kompleksowych elewatorów zbożowych, służących do suszenia i magazynowania produktów roślinnych, takich jak m.in. zboża, rośliny strączkowe i oleiste, kukurydza i inne. Spółka zadebiutowała na rynku głównym warszawskiej giełdy w 2013 r.

