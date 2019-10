Newag miał 13,74 mln zł zysku netto, 22,56 mln zł zysku EBIT w II kw. 2019 r.



Warszawa, 02.10.2019 (ISBnews) - Newag odnotował 13,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 15,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 22,56 mln zł wobec 24,47 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 240,16 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 255,68 mln zł rok wcześniej.



W I poł. 2019 r. spółka miała 12,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 13,35 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 381,69 mln zł w porównaniu z 375,17 mln zł rok wcześniej.

"Wartość przychodów ze sprzedaży w pierwszym półroczu 2019 wyniosła 381,7 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego jest to wzrost o 6,5 mln zł (+1,7%). Za okres I półrocza br. Grupa wypracowała zysk [netto ogółem] w wysokości 12,4 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego zysk wyniósł niespełna 13,4 mln zł (-964 tys. zł). Wartość EBITDA wyniosła 44,13 mln zł i była wyższa o 895 tys. zł (+2%) w porównaniu do I półrocza 2018 roku. Wartość sumy bilansowej wzrosła o 247,5 mln zł (24,5%) do kwoty 1 256,7 mln zł. Wartość księgowa na jedną akcję wyniosła 10,54 zł i była wyższa o 1,30 tj. 14,1% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego" - czytamy w raporcie.

Główny wpływ na wyniki grupy miały:

- marża brutto ze sprzedaży na poziomie 64,9 mln zł (+15,2% w porównaniu do 1 półrocza 2018); w ujęciu procentowym nastąpiła poprawa marży o 1,99% punktów procentowych - 17,01% w porównaniu z 15,02% w analogicznym okresie roku poprzedniego; jest to efekt wzrostu cen sprzedaży;

- dodatni wynik na pozostałej działalności operacyjnej +115 tys. zł (głównie w efekcie sprzedaży z zyskiem środków trwałych);

- wzrost kosztów zarządu o 3,1 mln zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego;

- ujemny wynik na działalności finansowej -7,3 mln zł, wymieniono także w raporcie.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2019 r. wyniósł 15,06 mln zł wobec 7,3 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 1,02 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)