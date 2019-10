Przychody TIM wzrosły wstępnie o 9% r: r do 72,34 mln zł we wrześniu



Warszawa, 02.10.2019 (ISBnews) - Przychody TIM wzrosły o 9% r/r do 72,34 mln zł we wrześniu 2019 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. W okresie styczeń-wrzesień przychody wzrosły o 6,1% r/r do 588,05 mln zł.

Przychody z kanału e-commerce wyniosły we wrześniu 48,35 mln zł, co oznacza wzrost o 5,9% r/r. Narastająco, w okresie styczeń-wrzesień przychody z e-commerce wzrosły o 4,5% r/r do 410,6 mln zł, podano również.

"Wrzesień 2019 r. to jak dotąd najlepszy pod względem obrotów miesiąc bieżącego roku i drugi w całej, niemal 32-letniej historii TIM-u" - czytamy w komunikacie.

"Jeszcze nie tak dawno jako cel stawialiśmy sobie miesięczne obroty przekraczające 60 mln zł. W tym roku taki poziom to już właściwie norma. Coraz bardziej przyzwyczajamy się do przekraczania progu 70 mln. W okres najintensywniejszych zakupów produktów elektrotechnicznych wchodzimy z kolejnymi rekordami i mamy apetyt na więcej. Coraz częściej naszych klientów przyciągają nie tylko szerokość asortymentu i atrakcyjne warunki cenowe, ale i dodatkowe narzędzia, ułatwiające proces zakupu czy doboru produktów" - skomentował prezes Krzysztof Folta, cytowany w komunikacie.

TIM jest największym dystrybutorem materiałów elektrotechnicznych w Polsce. Spółka powstała w 1987 r. we Wrocławiu, od 1998 r. jest notowana na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 830 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)