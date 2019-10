Przychody Wittchena wzrosły o 5% r: r do 74 mln zł w III kw.



Warszawa, 03.10.2019 (ISBnews) - Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Wittchena wyniosły 74 mln zł w III kw. 2019 r. i były wyższe o 5% w skali roku, poinformowała spółka.

Narastająco w okresie styczeń-wrzesień 2019 skonsolidowane przychody wyniosły 180,9 mln zł, co oznacza 12% wzrostu r/r.

Przychody ze sprzedaży detalicznej wyniosły 66,6 mln zł w III kw., zaś ze sprzedaży w segmencie B2B wyniosły 7,2 mln zł i były odpowiednio wyższe o 20% r/r i niższe o 52% r/r., podano w komunikacie.

Narastająco przychody detaliczne wyniosły 180,9 mln zł i były wyższe o 18% r/r, zaś w segmencie B2B spadły o 25% r/r do 19 mln zł.

Segment detaliczny obejmuje sprzedaż salonów detalicznych, sprzedaż internetową oraz pozostałą sprzedaż detaliczną, zaś segment B2B obejmuje sprzedaż krajową oraz sprzedaż eksportową do firm i klientów korporacyjnych, wyjaśnia spółka.

"Spółka zwraca uwagę, że w segmencie B2B przychody w roku bieżącym, w związku z innymi terminami dostaw, charakteryzują się odmiennym rozkładem w ujęciu kwartalnym niż w roku ubiegłym. Spadek sprzedaży w tym segmencie w III kwartale 2019 roku w porównaniu do III kwartału 2018 roku wynika z faktu, iż w roku 2018 część przychodów z tytułu realizacji umowy,(...) została rozpoznana w III kwartale, podczas gdy w 2019 roku przychody z tytułu realizacji analogicznej umowy (...) zostaną rozpoznane w IV kwartale bieżącego roku" - czytamy w komunikacie.

Wittchen jest sprzedawcą dodatków i akcesoriów skórzanych. Prowadzi także sprzedaż obuwia i odzieży skórzanej oraz akcesoriów podróżnych. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r.

(ISBnews)