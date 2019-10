Wild: zniesienie wiz do USA to jedno z ważniejszych wydarzeń tego roku dla rynku lotniczego w Polsce

Źródło: PAP

Zniesienie wiz do USA dla Polaków to jedno z ważniejszych wydarzeń tego roku dla rynku lotniczego w Polsce - przekazał w piątek PAP wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. CPK Mikołaj Wild. Dodał, że daje to zielone światło LOT-owi do uruchomienia kolejnych połączeń za Atlantyk.