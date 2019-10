PKN Orlen otrzymał oferty od potencjalnych partnerów przy projekcie offshore



Rzeszów, 07.10.2019 (ISBnews) - PKN Orlen otrzymał oferty od potencjalnych partnerów przy projekcie morskiej energetyki wiatrowej i podtrzymuje plan wyłonienia partnera do końca tego roku, poinformował dyrektor wykonawczy ds. energetyki PKN Orlen Jarosław Dybowski.

"Do końca roku chcemy wybrać partnera do projektu offshore. W piątek otrzymaliśmy oferty. Trzymamy się harmonogramu i pewnie pod koniec roku ogłosimy, kto tym partnerem będzie" - powiedział Dybowski podczas panelu w trakcie Kongresu 590 w Rzeszowie. Agencja ISBnews jest patronem medialnym tego wydarzenia.

Podtrzymał, że PKN Orlen chce mieć 51% udziału w projekcie.

Koncern ma koncesję na budowę sztucznych wysp pod 1 200 MW mocy.

Na początku września w Krynicy-Zdrój prezes PKN Orlen Daniel Obajtek informował, że liczba potencjalnych partnerów do projektów morskiej energetyki wiatrowej, z którymi rozmawia PKN Orlen, jest dwucyfrowa.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,7 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)