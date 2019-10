Rząd Niemiec przyjął pakiet ustaw nt. ochrony klimatu. Do 2050 r. RFN ma być neutralna klimatycznie

Źródło: PAP

Rząd Niemiec przyjął w środę tzw. pakiet klimatyczny, czyli szereg projektów ustaw dotyczących ochrony klimatu. Wprowadza on m.in. wiążący prawnie cel ograniczenia emisji CO2 oraz zobowiązuje wszystkie ministerstwa, by do tego celu dążyły.