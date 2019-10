Enea Operator ma 16,5 mln zł dofinansowania na stację elektroenerg. Skwierzyna



Warszawa, 10.10.2019 (ISBnews) - Enea Operator podpisała z Ministerstwem Energii (ME) umowę dofinansowania kwotą ok. 16,5 mln zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 budowy nowej stacji elektroenergetycznej w Skwierzynie, podała spółka. Wartość inwestycji to ok. 26,3 mln zł.

"Głównym celem projektu jest zwiększenie potencjału dla przyłączania źródeł energii odnawialnej do sieci, a także zwiększenie niezawodności dostaw energii elektrycznej. Warto też wspomnieć, że jego realizacja umożliwi wdrożenie funkcjonalności sieci inteligentnej, co jest kolejnym krokiem do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w naszej sieci elektroenergetycznej" - powiedział prezes Enei Operator Andrzej Kojro, cytowany w komunikacie.

Inwestycja zrealizowana zostanie w gminie Skwierzyna i części gminy Bledzew w województwie lubuskim. Projekt obejmuje budowę nowej stacji elektroenergetycznej - GPZ Skwierzyna II - transformującej wysokie napięcia na średnie. Stacja będzie się składać z rozdzielni wysokiego napięcia 110 kV i rozdzielnicy średniego napięcia 15 kV. Projekt uwzględnia również budowę linii zasilającej 110 kV oraz powiązań GPZ-u z siecią średniego napięcia (łącznie osiem nowych linii o długości ok. 46 km), podano także.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 12,67 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)