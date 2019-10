"Cieszymy się, że w tym roku stworzymy ponad 9 000 sezonowych miejsc pracy w Polsce. Oprócz konkurencyjnego wynagrodzenia i atrakcyjnego pakietu benefitów, przygotowaliśmy także wiele świątecznych atrakcji i bonusów. Nie możemy się już doczekać, aby powitać nowych członków naszego zespołu, a także tych pracowników, którzy dołączają do nas na sezon przedświąteczny już po raz kolejny. Jesteśmy dumni z tego, że postrzegają oni naszą ofertę pracy sezonowej jako atrakcyjną oraz cenią miejsce i atmosferę pracy, które stworzyliśmy" - powiedział wiceprezes ds. operacyjnych Amazon w Europie Steven Harman, cytowany w komunikacie.



"Ponieważ wciąż zwiększamy naszą obecność w regionie, w 2020 roku wiele sezonowych miejsc pracy zostanie przekształconych w stałe. Dla Amazon ważne jest, aby tworzyć szeroką i elastyczną ofertę zatrudnienia, cenioną zarówno wśród osób, które poszukują pracy na pełen etat, jak i tych, które wolą pracować w niepełnym wymiarze godzin" - dodała dyrektor HR Amazon w regionie Europy Środkowo-Wschodniej Marta Dworowska, cytowana w komunikacie.



Firma podała także, że zarówno stali, jak i sezonowi pracownicy mogą liczyć na stawkę godzinową w wysokości od 20 zł brutto za godzinę oraz dodatkową premię miesięczną do 15% za frekwencję indywidualną i produktywność zespołu. Firma oferuje także dodatkowe benefity, takie jak darmowy transport czy ciepłe posiłki za 1 zł. Pracownicy otrzymają także specjalny, przyznawany w okresie sezonu świątecznego, bonus frekwencyjny do 1 500 zł brutto.



Amazon działa w Polsce od 2014 r. Obecnie posiada 5 centrów logistyki e-commerce w Poznaniu, Sosnowcu, Kołbaskowie koło Szczecina oraz dwa we Wrocławiu.



