Sygnity utworzył rezerwy na ok. 14 mln zł w związku z postępowaniami sądowymi



Warszawa, 28.10.2019 (ISBnews) - Sygnity utworzył rezerwy dla roszczeń kontrahenta w związku z postępowaniami sądowymi w wysokości ok. 14 mln zł, podała spółka.

"Zarząd Sygnity z siedzibą w Warszawie informuje, iż w związku z zakończoną analizą prawną pism procesowych kontrahenta, kierując się zasadą ostrożności, podjął w dniu 25 października 2019 roku, decyzję o utworzeniu rezerw dla roszczeń kontrahenta oraz o odzwierciedleniu w księgach rachunkowych (uwzględniając wniesiony pozew wzajemny spółki przeciw kontrahentowi) ryzyka w związku z ww. postępowaniami sądowymi w kwocie około 7,3 mln zł w zakresie roszczeń głównych oraz około 6,7 mln zł w zakresie roszczeń akcesoryjnych o odsetki" - czytamy w komunikacie.

Spółka poinformowała jednocześnie, że szacuje, iż pomimo utworzenia ww. rezerw szacowany wstępny skonsolidowany wynik EBITDA w IV kw. roku obrotowego 2018/2019 na poziomie oczekiwanym po zakończeniu trzeciego kwartału.

Spółka prognozuje uzyskanie wyniku EBITDA na poziomie ok.35 mln zł i zysk brutto na ok. 17 mln zł. za rok obrotowy 2018/2019, podano w komunikacie.

Sygnity to notowany na GPW producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT.

(ISBnews)