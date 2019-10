Na poniedziałkowym zamknięciu WIG20 zyskał 1,68 proc. do 2.211,80 pkt., WIG zwyżkował o 1,35 proc. do 58.101,72 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 0,67 proc. do 3.697,84 pkt., a sWIG80, jako jedyny, poszedł lekko w dół o 0,1 proc. do 11.379,49 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 530 mln zł, z czego 460 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 rozpoczął tydzień na zbliżonym poziomie do piątkowego zamknięcia, jednak już od pierwszych minut indeks systematycznie rósł aż do końca poniedziałkowej sesji.

Tuż po zamknięciu sesji na GPW, niemiecki DAX rósł o 0,5 proc. Amerykański Dow Jones zyskiwał 0,4 proc., a S&P 500 zwyżkował o 0,6 proc.

W indeksie największych spółek najmocniej wzrosły notowania: PGNiG - o 4,3 proc., LPP - o 3,6 proc. oraz KGHM - o 3,5 proc.

W WIG20 w dół poszły natomiast notowania JSW - o 2,5 proc., Alior Banku o 1,2 proc., PGE - o 0,4 proc. oraz Banku Pekao - o 0,1 proc.

Na początku poniedziałkowej sesji na rynek napłynęła informacja, że analitycy DM BOŚ w raporcie z 17 października obniżyli cenę docelową dla akcji JSW do 40 zł z 86,3 zł wcześniej, podtrzymując rekomendację "kupuj".

Na szerokim rynku wzrostami wyróżniły się: Millennium - o 3,6 proc. oraz Rafako - o 6,3 proc.

Bank Millennium poinformował przed rozpoczęciem sesji, że skonsolidowany zysk netto w III kw. 2019 roku wyniósł 200,1 mln zł, czyli był na poziomie zbliżonym do osiągniętego rok wcześniej - zysk netto banku okazał się 11,8 proc. powyżej konsensusu na poziomie 179 mln zł.

Mocny spadek zanotował z kolei kurs Brastera - o 8,2 proc., przy blisko 2 mln zł obrotu.

