Hongkong: Joshua Wong nie może wystartować w wyborach lokalnych

Źródło: PAP

Hongkoński działacz demokratyczny Joshua Wong nie może wystartować w nadchodzących wyborach do rad dzielnic – zdecydowali we wtorek miejscowi urzędnicy. Ich zdaniem głoszone przez partię Wonga dążenie do samostanowienia regionu jest niezgodne z prawem.