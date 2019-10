GPW miała 41,12 mln zł zysku netto, 47,02 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.



Warszawa, 31.10.2019 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) odnotowała 41,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 37,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 47,02 mln zł wobec 43,05 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 82,52 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 85,74 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 108,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 146,55 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 255,82 mln zł w porównaniu z 258,33 mln zł rok wcześniej.

"W okresie 9 miesięcy 2019 r. EBITDA Grupy GPW wyniosła 152,1 mln zł, co oznacza wzrost o 2,8 mln zł w stosunku do 149,3 mln zł osiągniętych w porównywalnym okresie 2018 roku. Grupa GPW w raportowanym okresie 2019 roku osiągnęła zysk z działalności operacyjnej równy 124,6 mln zł w stosunku do 125,4 mln zł wypracowanych w okresie 9 miesięcy 2018 roku. Spadek wyniku operacyjnego w stosunku do okresu porównywalnego ubiegłego roku o 0,8 mln zł był rezultatem wyższych kosztów operacyjnych o 2,4 mln zł, przy spadku przychodów o 2,5 mln zł. Wzrost kosztów operacyjnych dotyczył w głównej mierze wzrostu kosztów amortyzacji o 3,6 mln zł oraz wzrostu kosztów osobowych i innych kosztów osobowych o 7,4 mln zł. Spadek przychodów ze sprzedaży wynika w głównej mierze ze spadku przychodów na rynku akcji o 4,5 mln zł, spadku przychodów na rynku instrumentów pochodnych o 0,8 mln zł oraz ze spadku przychodów z obsługi emitentów o 1,8 mln zł" - czytamy w raporcie.

"Wynik netto grupy w okresie trzech kwartałów 2019 roku ukształtował się na poziomie 108,1 mln zł i jest niższy w stosunku do wyniku netto grupy uzyskanego w porównywalnym okresie 2018 roku (146,6 mln zł) o 26,2%, tj. o 38,4 mln zł. Spadek zysku netto jest rezultatem niższego wyniku operacyjnego o 0,8 mln zł oraz niższych przychodów finansowych, które w 2018 roku w okresie porównywalnym wyniosły 51,8 mln zł, natomiast w roku bieżącym wyniosły 7,1 mln zł. Znacznie wyższe przychody finansowe uzyskane w roku poprzednim wynikały ze sprzedaży udziałów w spółce stowarzyszonej Aquis (45,4 mln zł zysku ze sprzedaży)" - czytamy dalej.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 108,24 mln zł wobec 138,21 mln zł zysku rok wcześniej.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

(ISBnews)