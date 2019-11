Finlandia: W Turku poważny wyciek ścieków do rzeki i morza

Źródło: PAP

Ok. 35 tys. metrów sześc. ścieków trafiło w ostatnich dniach do rzeki Raisio, a następnie do Bałtyku z oczyszczalni dla regionu miasta Turku na południowym zachodzie Finlandii. Powodem wycieku było błędne podłączenie w trakcie remontu sieci kanalizacyjnej.