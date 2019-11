Przychody Grupy Azoty najprawdopodobniej przekroczą 12 mld zł w 2019 r.



Warszawa, 13.11.2019 (ISBnews) - Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Azoty najprawdopodobniej przekroczą 12 mld zł w 2019 roku, co będzie oznaczało historyczny rekord, poinformował wiceprezes Paweł Łapiński.

"W zasadzie przekroczenie w tym roku poziomu 12 mld zł przychodów jest niemal pewne i będzie to nowy historyczny rekord" - powiedział Łapiński na konferencji prasowej.

Wiceprezes zwrócił tez uwagę, że spółka systematycznie redukuje udział tradycyjnych nawozów w strukturze sprzedaży, jednak nie zmniejszając sprzedaż samych nawozów, a poprzez wzrost sprzedaży innych segmentów.

"Na koniec obecnego roku ten udział może spaść jeszcze o 1 punkt procentowy w porównaniu do wyniku po trzech kwartałach, do 45%, ale w kolejnych latach spodziewamy się dalszego spadku. Docelowo, w 2024 roku tradycyjne nawozy mają stanowić 33% naszych przychodów" - powiedział Łapiński ISBnews w kuluarach konferencji.

Prezes Wojciech Wardacki przyznał, że kolejny rok może już nie być tak korzystny dla grupy.

"Chcemy przygotować się także na wariant mniej optymistyczny, który będzie wymagał ogromnej dyscypliny finansowej. Będziemy szukać racjonalizacji i optymalizacji w spółce, ograniczania kosztów tam, gdzie nie przekłada się to na jakość i bezpieczeństwo" - powiedział.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)