Tauron Wydobycie pracuje nad programem optymalizacji aktywów



Warszawa, 15.11.2019 (ISBnews) - Tauron Wydobycie - spółka zależna Taurona Polskiej Energii - pracuje nad programem optymalizacji i urentownienia aktywów, poinformował prezes grupy Filip Grzegorczyk.

"Polityka Taurona sprowadza się do tego, by kopalnie zostały urentownione. Program inwestycyjny, który realizujemy, wyraźnie wskazuje na naszą intencję, by pokonać skutki wcześniejszych zaniedbań i wyprowadzić te aktywa na prostą. Zarząd Taurona Wydobycie pracuje bardzo intensywnie nad programem optymalizacji funkcjonowania wszystkich zakładów górniczych, nad urentownieniem działania tych zakładów" - powiedział Grzegorczyk podczas konferencji prasowej.

Dodał, że ten program powstanie wkrótce i wówczas spółka poda informacje o krokach potrzebnych, by ten program mógł być zrealizowany. Program zostanie skonsultowany ze stroną społeczną.

"Pracujemy nad poprawą efektywności, pewne działania przynoszą efekty, ale żeby mówić o przełomie, to muszą się pojawić efekty inwestycji strategicznych w tym segmencie, które obecnie realizujemy. Zakładamy, że segment będzie nadal pod presją niskiego wydobycia, choć listopad wygląda lepiej, niemniej nie jest to coś co ma charakter przełomowy" - wskazał z kolei wiceprezes Marek Wadowski.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. Skonsolidowane przychody sięgnęły 18,1 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)