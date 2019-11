Unibep miał 13,02 mln zł zysku netto, 14,95 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.



Warszawa, 18.11.2019 (ISBnews) - Unibep odnotował 13,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej, przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 2,39 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 14,95 mln zł wobec 7,23 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 472,79 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 412,47 mln zł rok wcześniej.



W I-III kw. 2019 r. spółka miała 19,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 25,94 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 197,4 mln zł w porównaniu z 1 226,79 mln zł rok wcześniej.

"Trzy kwartały 2019 r. grupa kapitałowa Unibep zamknęła sprzedażą na poziomie ok. 1,2 mld zł i wynikiem netto [ogółem] w wysokość ok. 20,4 mln zł. Wynik Grupy Unibep jest znacznie lepszy niż w poprzednich kwartałach 2019 r., co jest związane z rosnącymi zyskami Unidevelopment, a także z dobrymi wynikami Unibep. Jest to zgodne z przewidywaniami zarządu spółki" - napisał prezes Leszek Gołębiecki w liście do akcjonariuszy.

"W części budowlano-infrastrukturalnej posiadamy portfel zleceń w wysokości ok. 1,8 mld zł (w tym na IV kwartał 2019 r. jest to ponad 400 mln zł). Od początku III kwartału 2019 r. podpisaliśmy kontrakty na kwotę ok. 600 mln zł. Obecnie pracujemy głównie nad pozyskaniem zleceń na rok 2020 i lata kolejne. Naszym celem jest zbudowanie bezpiecznego i zdywersyfikowanego portfela zleceń, który pozwoli na efektywne wykorzystanie potencjału całej Grupy Unibep" - dodał.

W ocenie prezesa, w segmencie budownictwa kubaturowego sytuacja jest znacznie lepsza niż przed rokiem. Wynika to m.in. z uspokojenia sytuacji na rynku, wyhamowania cen materiałów i usług. Planowo rozwija się działalność eksportowa prowadzona na Ukrainie - w październiku podpisany został duży kontrakt na realizację wielofunkcyjnego kompleksu handlowo-usługowego w Charkowie. Znacząco poprawiły się też wyniki segmentu infrastrukturalnego.

"Ma to, oczywiście, związek z zakończeniem inwestycji, które realizowaliśmy według umów podpisanych przed drastycznymi wzrostami cen materiałów i usług. Co ważne - segment infrastrukturalny ma dobry portfel zamówień, już dziś na 2020 r. i lata kolejne wynosi ok. 300 mln zł" - wyjaśnił Gołębiecki.

"Zgodnie z planem, Unidevelopment przekazuje mieszkania i lokale w prowadzonych inwestycjach w Warszawie, Poznaniu, Radomiu i Bielsku Podlaskim. Możemy spodziewać się, że działalność deweloperska w najbliższych kwartałach będzie poprawiała wynik Grupy Unibep. Pragnę dodać, że Unidevelopment przygotowuje się do realizacji kolejnych dużych osiedli mieszkaniowych - w Warszawie i Poznaniu. Będą one miały realny wpływ na wyniki Grupy Unibep w kolejnych latach" - podsumował.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 11,91 mln zł wobec 3,8 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,66 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)