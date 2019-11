Ryanair uruchomi loty z Krakowa i Poznania do Podgoricy od marca 2020 r.



Warszawa, 18.11.2019 (ISBnews) - Ryanair uruchomi kolejne dwie nowe trasy z polskich lotnisk: z Krakowa oraz Poznania do Podgoricy w Czarnogórze. Połączenia będą realizowane 2 razy w tygodniu od marca 2020 r., podał przewoźnik.

"Ryanair, linia lotnicza nr 1 w Polsce i w Europie kontynuuje ekspansję w Europie Środkowo-Wschodniej ogłaszając 2 kolejne, nowe trasy z Krakowa oraz Poznania do Podgoricy w Czarnogórze. Oba połączenia będą realizowane dwa razy w tygodniu od marca 2020 roku i staną się częścią letniego rozkładu lotów Ryanaira z Polski. Ryanair zaoferuje w Polsce aż 39 nowych tras i 255 łącznie obsługując 14,2 mln pasażerów rocznie" - powiedział David O'Brien z Ryanaira, cytowany w komunikacie.

Ryanair to niskokosztowy przewoźnik lotniczy, który operuje z ok. 200 lotnisk w ponad 30 krajach.

(ISBnews)