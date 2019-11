"Dodatni wynik dotyczy zwłok padłego dzika znalezionych w obrębie strefy skażonej wyznaczonej rozporządzeniem Wojewody Lubuskiego w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń i dzików na terenie powiatów wschowskiego i nowosolskiego" - czytamy w komunikacie.

Obszar skażony o obwodzie długości ok. 36 km jest od 15 listopada 2019 r. całkowicie grodzony. Działania związane z grodzeniem wspomnianego obszaru mają się zakończyć w poniedziałek.

Główny Inspektorat Weterynarii informuje, że "trwają intensywne przeszukiwania obszaru skażonego oraz obszarów z nim sąsiadujących aby dokonać analizy sytuacji epizootycznej oraz zaplanować lokalizację budowy drugiego zewnętrznego ogrodzenia".

Prezes Lubuskiej Izby Rolniczej Stanisław Myśliwiec poinformował w poniedziałek PAP, że pierwszego dnia w przeszukiwaniu strefy skażonej wzięło udział około 150 osób i znaleziono na jej obszarze 9 martwych dzików. Natomiast w niedzielę w akcję było zaangażowanych około 80 ludzi, a efektem ich pracy było znalezienie kolejnych 11 padłych dzików.

W poniedziałek również prowadzone są te działania z udziałem ponad 100 osób. Teren jest sprawdzany przez leśników, myśliwych, strażaków OSP i rolników.

„Dobra wiadomość jest taka, że nie stwierdzono poza terenem zapowietrzonym, ogrodzonym, żadnych przypadków padłych dzików (...) Mamy bardzo dużą nadzieję, że udało się zapobiec nieszczęściu, że to co się wydarzyło w tym promieniu 10 kilometrów, mówię o obydwu tych obwodach, to zostanie w tym miejscu. Na razie nie ma żadnych zgłoszeń, że poza terenem zagrożonym ktoś znalazł martwego dzika” – dodał Myśliwiec.

Główny Lekarz Weterynarii przypomina o konieczności przestrzegania zasad bioasekuracji przez osoby obsługujące świnie, w celu uniknięcia potencjalnej możliwości przeniesienia choroby ze środowiska naturalnego do gospodarstwa.

W przypadku znalezienia zwłok padłego dzika, należy pozostawić je w miejscu znalezienia oraz niezwłocznie poinformować o tym fakcie powiatowego lekarza weterynarii. (PAP)

autorzy: Anna Wysoczańska, Marcin Rynkiewicz