"Drążenie tunelu pod Łodzią powinno się zacząć w czerwcu lub lipcu przyszłego roku" - powiedział Merchel.

Prezes dodał, że w najbliższych dniach rozpocznie się odbiór tarczy do drążenia tunelu, która do Łodzi powinna trafić przed końcem marca; zostanie zamontowana w tzw. komorze startowej.

Szef PKP PLK wyraził nadzieję, że inwestycja w Łodzi będzie realizowana zgodnie z harmonogramem.

Pod koniec grudnia 2017 roku podpisano umowę na budowę w Łodzi tunelu średnicowego łączącego dworzec Łódź Fabryczna ze stacjami Łódź Kaliska i Łódź Żabieniec. Inwestycja warta prawie 1,6 mld zł brutto ma być gotowa na początku 2022 roku.

Po zakończeniu inwestycji dworzec Łódź Fabryczna z dworca końcowego stanie się dworcem przelotowym i będzie zapewniał przejazd w kierunku północ-południe i wschód-zachód.

Tunel średnicowy to przedłużenie linii kolejowej z Łodzi Fabrycznej na zachód. Pod miastem tunel rozdzieli się na dwa kierunki: na północ doprowadzi do stacji Łódź Żabieniec, a na południe - do stacji Łódź Kaliska. Zdaniem władz miasta tunel pod Łodzią usprawni nie tylko ruch pociągów dalekobieżnych, ale również kolei aglomeracyjnej. Utworzy on coś na kształt metra, którym mieszkańcy szybko będą mogli przemieszczać się po Łodzi.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski