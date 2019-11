W efekcie ceny hurtowe energii elektrycznej powinny wahać się w granicach 240-280 zł (55-65 euro) za MWh do 2022 r., ocenił w najnowszym raporcie Moody's Investors Service.



Polska gospodarka jest nadal w dużym stopniu oparta na węglu, w porównaniu do większości pozostałych państw UE, a ok. 80% energii elektrycznej produkowane jest z paliw kopalnych. Dekarbonizacja zgodna z unijnymi celami oznaczałaby nagłą redukcję lub zamknięcie wielu instalacji i kopalń, stąd działania rządu zmierzające do zapewnienia podaży, uniknięcia zwolnień i ochrony użytkowników energii przed wzrostem cen, zwrócili uwagę autorzy raportu.



"Biorąc pod uwagę fakt, że tradycyjny polski model produkcji i sprzedaży tanio generowanej energii został znacząco zaburzony przez dekarbonizację, spodziewamy się kontynuacji rządowych interwencji" - powiedział wiceprezes i starszy analityk Moody's Mark Remshardt, cytowany w komunikacie.



Agencja oceniła, że hurtowe ceny energii w Polsce będą się wahać w granicach 240-280 zł (55-65 euro) za MWh do 2022 roku, w porównaniu do 180-230 zł za MWh w roku 2018.



Wzrost jest odzwierciedleniem zwyżki cen uprawnień do emisji oraz spodziewanego wzrostu mocy wytwórczych w ciepłownictwie netto, przy jedynie stopniowym wzroście mocy z odnawialnych źródeł energii. Na ceny energii wpłynie też tańszy import, podsumowano.



