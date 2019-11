MCI Capital miał 45,23 mln zł zysku netto, 45,85 mln zł EBIT w III kw. 2019 r.



Warszawa, 19.11.2019 (ISBnews) - MCI Capital odnotował 45,23 mln zł zysku netto w III kw. 2019 r. wobec 11,1 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 45,85 mln zł wobec 6,17 mln zł straty rok wcześniej.



Zyski z inwestycji sięgnęły 46,84 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 25,68 mln zł rok wcześniej.



W I-III kw. 2019 r. spółka miała 60,45 mln zł zysku netto w porównaniu z 45,22 mln zł zysku rok wcześniej, przy zyskach z inwestycji w wysokości 71,61 mln zł w porównaniu z 90,66 mln zł rok wcześniej.

Zrealizowany wynik spowodował wzrost NAV na akcję z poziomu 22,46 zł od początku roku do 23,01 zł na 30 września 2019 r. czyli o 0,55 zł. W lipcu i sierpniu spółka przeprowadziła buyback akcji własnych o wartości 30 mln zł (5,67%) - umorzenie zakupionych akcji własnych spowoduje wzrost NAV na akcję o dodatkowe 0,76 zł, podano w komunikacie.

Stan zobowiązań MCI z tytułu emisji obligacji na dzień 30 września 2019 r. był rekordowo niski i wyniósł 122,6 mln zł, co stanowi jedynie 10% aktywów netto spółki, zaznaczono także.

Aktywa MCI wyniosły na 30 września 1 409,8 mln zł, z czego 1 020,4 mln zł, co stanowi 72%, przypada na subfundusz MCI.EuroVentures (MCI.EV), a na pozostałe fundusze 25%. W związku z dominującym udziałem MCI.EV w bilansie MCI realizowane przez spółkę wyniki są przede wszystkim pochodną zmian wartości certyfikatów inwestycyjnych subfunduszu MCI.EV. Stopa zwrotu MCI.EV za okres trzech kwartałów 2019 wyniosła 12,6%, co przełożyło się na wzrost wyniku MCI o 124,7 mln zł. Łączna kontrybucja pozostałych funduszu do wyniku MCI to (31,4) mln zł, wskazano także.

MCI Capital to utworzona w 1999 r., to jedna z wiodących w regionie CEE, publicznie notowana grupa private equity o charakterze multistage. MCI, za pośrednictwem funduszy PE/VC, realizuje inwestycje w obszarze early stage, growth stage i expansion/buyout stage w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a także w Europie Zachodniej i Skandynawii. MCI Capital SA jest notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2001 r.

