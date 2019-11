Grupa Energa rozpoczyna projekt farmy fotowoltaicznej PV Gryf



Warszawa, 19.11.2019 (ISBnews) - Grupa Energa rozpoczyna projekt farmy fotowoltaicznej PV Gryf w gminie Przykona, podała spółka. Projekt uzyskał pozwolenie na budowę. Łączna moc zainstalowana farmy fotowoltaicznej PV GRYF wyniesie 19,83 MW. Przewiduje się, że rocznie z 1 MW zostanie wyprodukowanych 1 000 MWh energii elektrycznej. Na farmę będzie składać się 69 588 paneli PV.

"Stawiamy kolejny krok w realizacji sprawiedliwej transformacji energetycznej Polski poprzez budowę nowych obiektów OZE, zagospodarowując relatywnie trudne do wykorzystania tereny pokopalniane. Realizacja nowej farmy fotowoltaicznej PV Gryf zwiększy udział zielonej energii w całkowitym wolumenie wytwórczym. Grupa Energa od lat sukcesywnie uczestniczy w dostosowaniu polskiego systemu elektroenergetycznego do wymogów Komisji Europejskiej. Będziemy w dalszym ciągu dynamicznie rozwijać się w tym kierunku. W miksie wytwarzania Energa ma pełną paletę źródeł, wykorzystujących energię wody, wiatru i promieniowania słonecznego. W Grupie Energa moc zainstalowana we flocie wytwórczej bazującej na odnawialnych źródłach energii wynosi 38%. Jest to największy udział procentowy wśród dużych polskich grup energetycznych w produkcji energii elektrycznej z OZE odniesionej do całego wolumenu wytwarzanej energii" - powiedział kierujący Grupą Energa Grzegorz Ksepko, cytowany w komunikacie.

Projekt uzyskał pozwolenie na budowę. Panele fotowoltaiczne w całości będą znajdować się na terenie zrekultywowanego wyrobiska po byłej kopalni odkrywkowej węgla brunatnego, eksploatowanego w latach 90, podano także.

"Wieloletnie doświadczenie zarówno w budowie, jak i eksploatacji farm fotowoltaicznych, pozwoliło osiągnąć bardzo duże tempo procesu pozyskania pozwolenia na budowę i daje nam uzasadnioną pewność, że realizowana inwestycja zakończy się sukcesem. Wykwalifikowana kadra inżynierów i serwisantów pracuje nad odpowiednim doborem zarówno paneli i inwerterów, zapewniających wieloletnią bezawaryjną eksploatację, jak i zaprojektowaniem konstrukcji nośnej, co wymaga dużego doświadczenia, biorąc pod uwagę niską nośność gruntów pokopalnianych. Planujemy zgłosić udział PV GRYF w tegorocznej aukcji OZE. Pozyskanie wsparcia aukcyjnego pozwoli bezzwłocznie przystąpić do prac budowlanych" - powiedział prezes Energa OZE Piotr Meler, cytowany w komunikacie.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW.

(ISBnews)