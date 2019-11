Funkcjonariusze szczecińskiego CBA dokonują we wtorek szeregu przeszukań - poinformowały służby prasowe CBA. Czynności prowadzone są w dziesięciu lokalizacjach, m.in. w Urzędzie Miejskim w Choszcznie, Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Choszcznie, siedzibach podmiotów gospodarczych i miejscach zamieszkania prywatnych osób.

Przeszukania realizowane są w oparciu o postanowienia wydane przez Prokuraturę Regionalną w Szczecinie. Funkcjonariusze zabezpieczają m.in. dokumentację i sprzęt elektroniczny w związku z prowadzonym postępowaniem przygotowawczym ws. przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych.

"Postępowanie wszczęto ws. przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego poprzez ujawnienie istotnych informacji dotyczących warunków przetargu na budowę targowiska miejskiego w Choszcznie" - powiedział PAP rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Szczecinie prokurator Marcin Lorenc.

Jak kontynuował, funkcjonariusz publiczny wszedł w porozumienie z innymi osobami i działał na szkodę gminy od lutego 2018 r. do kwietnia 2018 r. w Choszcznie. Celem było osiągnięcie korzyści majątkowej przez inną osobę poprzez wprowadzenie w błąd rady miasta, co do konieczności sporządzenia i pokrycia przez gminę kosztów badań geotechnicznych gruntu, na którym wykonywana była przebudowa targowiska miejskiego w Choszcznie. (PAP)

autor: Kacper Reszczyński