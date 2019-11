Lokum Deweloper miał 1,99 mln zł straty netto, 1,04 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.



Warszawa, 20.11.2019 (ISBnews) - Lokum Deweloper odnotowało 1,99 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 53,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 1,04 mln zł wobec 74,84 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 17,68 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 211,05 mln zł rok wcześniej.



W I-III kw. 2019 r. spółka miała 41,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 46,42 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 210,91 mln zł w porównaniu z 224,57 mln zł rok wcześniej.

"Bardzo dobry wynik finansowy Grupy po trzech kwartałach br. jest odzwierciedleniem planu przekazań lokali w tym okresie. Wszystkie inwestycje zrealizowaliśmy zgodnie z przyjętym harmonogramem. Pod koniec września zakończyliśmy budowę IX etapu osiedla Lokum di Trevi. Większość mieszkań z tej inwestycji zostanie przekazana w IV kwartale i ujęta w przychodach całego roku" - powiedział prezes Bartosz Kuźniar, cytowany w komunikacie.

Po trzech kwartałach 2019 r. Lokum Deweloper odnotował 70-proc. spadek sprzedaży mieszkań w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Na koniec września spółki z Grupy miały podpisanych 235 umów deweloperskich i przedwstępnych, a umowami rezerwacyjnymi objętych było 25 lokali. Gorsze wyniki sprzedaży są efektem niewielkiej oferty mieszkań, którą determinują przedłużające się procedury administracyjne związane z pozyskiwaniem pozwoleń na budowę, podała spółka.

"Z powodu mocno przedłużającego się procesu uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę inwestycji Lokum Smart City, w sierpniu tego roku musieliśmy wycofać ten projekt ze sprzedaży. Poskutkowało to znacznym pomniejszeniem naszej oferty, którą jednak staramy się systematycznie uzupełniać. W Krakowie w III kwartale br. otrzymaliśmy pozwolenie na budowę 357 lokali, a w październiku kolejnych

490 lokali. Pozwoliło nam to na wprowadzenie do sprzedaży pierwszego etapu osiedla Lokum Salsa oraz II etapu osiedla Lokum Siesta. Do końca roku planujemy też poszerzyć krakowską ofertę mieszkań o kolejny etap osiedla Lokum Vista. Z tego względu w 2020 roku spodziewamy się lepszych wyników sprzedaży adekwatnych do powiększonej oferty" – dodał Kuźniar.

Na koniec trzeciego kwartału 2019 r. oferta Grupy obejmowała 261 mieszkań (wobec 637 w roku ubiegłym), a w realizacji było 840 lokali (w porównaniu do 1279 lokali w analogicznym okresie 2018 r.). Potencjał rozpoznań na 2019 r. wynosi 892 lokale. Do końca września został

on zrealizowany w 87% (773 lokale zostały rozpoznane lub objęte umowami deweloperskimi, przedwstępnymi i rezerwacyjnymi). Grupa Lokum Deweloper dysponuje bogatym bankiem ziemi, który pozwala na realizację prawie 12 tys. lokali, podsumowano.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 38,62 mln zł wobec 40,74 mln zł zysku rok wcześniej.

Lokum Deweloper to deweloper mieszkaniowy z Wrocławia. Od 2014 r. jego obligacje są notowane na rynku Catalyst, natomiast w 2015 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW.

(ISBnews)