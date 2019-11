Orlen Paliwa został sponsorem tytularnym siatkarzy Projektu Warszawa



Warszawa, 20.11.2019 (ISBnews) - Orlen Paliwa - spółka z grupy kapitałowej Orlen - została sponsorem tytularnym Projektu Warszawa (wcześniej Onico Warszawa), drużyny wicemistrzów Polski w siatkówce, podała spółka. Siatkarska drużyna będzie objęta wsparciem przez trzy sezony.

Na mocy umowy sponsorskiej klub wicemistrzów Polski w siatkówce będzie występował pod nową nazwą Verva Warszawa Orlen Paliwa. Umowa będzie obowiązywała przez trzy sezony. W jej ramach promowane będą marki Orlen Paliwa, Verva, BAQ oraz Ekoterm.

"W warszawskiej drużynie dostrzegliśmy duży potencjał. Łączy nas ambicja i zaangażowanie w podejmowane działania. Wspólnie chcemy, by stołeczni siatkarze mogli jak najlepiej przygotować się do rozgrywek europejskiej Ligi Mistrzów, gdzie zmierzą się z najlepszymi klubami ze Starego Kontynentu. Nasze wsparcie im to gwarantuje. Obecność na zawodach tej rangi to także element naszej strategii, mającej na celu promocję i dalszą ekspansję marek grupy kapitałowej Orlen w Europie" - powiedział członek zarządu ds. logistyki Jakub Opara, cytowany w komunikacie.

"Wierzymy, że wielkie inicjatywy wymagają wsparcia mocnych partnerów. Z zadowoleniem przyjęliśmy, że spółka Orlen Paliwa zdecydowała się wesprzeć stołeczną drużynę oraz zostać jej sponsorem tytularnym. To firma, która wielokrotnie wspierała już sportowe, w tym siatkarskie projekty. Jestem przekonany, że 'grając z Vervą', warszawska drużyna sięgnie po najwyższe trofea" - dodał prezes Projektu Warszawa Bertrand Jasiński, również cytowany w komunikacie.

Największym sukcesem w historii klubu było wywalczenie w ubiegłym sezonie wicemistrzostwa Polski. Verva Warszawa Orlen Paliwa wkrótce wystąpi w najbardziej elitarnych rozgrywkach klubowych w Europie - Lidze Mistrzów. Drużyna powalczy także o najwyższe cele w kraju, czyli mistrzostwo i Puchar Polski.

Orlen Paliwa to spółka z Grupy Orlen specjalizująca się w hurtowej sprzedaży produktów paliwowych. Firma zajmuje się również kompleksowym wykonywaniem instalacji przemysłowych na gaz płynny wykorzystywanych w celach grzewczych oraz w procesach technologicznych.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,7 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)