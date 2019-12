PERN przypomniał, że w 2020 r. przeznaczy ponad 1 mld zł na inwestycje i remonty. Wyliczył jednocześnie, że zaktualizowane plany nakładów inwestycyjnych w latach 2018–22, czyli w okresie obecnej strategii spółki, to ok. 3,1 mld zł.

"Plan inwestycyjny PERN przyjęty na 2020 r. jest wyższy o 110 proc. niż prognozowana realizacja w 2019 r. i czterokrotnie wyższy niż inwestycje zrealizowane w 2018 r. Kluczowymi pozycjami w tym planie są: rozbudowa Terminala Naftowego w Gdańsku, rozbudowa nowych pojemności na paliwa płynne, budowa rurociągu Boronów – Trzebinia oraz budowa rewersyjnego rurociągu ropy naftowej na odcinku Gdańsk-Płock" - podała spółka. Według niej, same nakłady na inwestycje w 2020 r. wyniosą tam blisko 550 mln zł.

"W najbliższym roku w sposób znaczący zwiększymy bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju" - podkreślił prezes PERN Igor Wasilewski, cytowany w komunikacie spółki. Zapowiedział przy tym, że pod koniec pierwszej połowy 2020 r. w należącej do spółki Bazie Gdańsk do eksploatacji trafią dwa zbiorniki na ropę naftową – każdy po 100 tys. metrów sześc., a jesienią uruchomione zostaną kolejne zbiorniki w Terminalu Naftowym, także w Gdańsku.

"Po oddaniu w 2023 r. do eksploatacji rewersyjnego rurociągu ropy naftowej na trasie Płock–Gdańsk, będziemy mieli możliwość pełnej dywersyfikacji dostaw ropy naftowej do naszego kraju" - oświadczył Wasilewski.

PERN poinformował, że w 2020 r. poza projektami z "Programu Megainwestycje" zamierza zrealizować także szereg projektów inwestycyjno-modernizacyjnych o wartości 350 mln zł. Zapowiedział, że w ciągu najbliższych dwóch lat chce zainwestować także 20 mln zł w ochronę środowiska na terenie baz paliw. Wśród najważniejszych zadań wymienił m.in. modernizację istniejących instalacji odzysku par benzyn, które redukują emisję oparów paliwa w postaci gazowej do atmosfery.

Odnosząc się do aktualnie realizowanych przedsięwzięć, spółka podała m.in., iż dobiega właśnie końca skomplikowany proces montażu dachu na nowym zbiorniku o pojemności 32 tys. metrów sześc. do magazynowania oleju napędowego w jej bazie paliw w Koluszkach. Budowa obiektu zakończy się do połowy 2020 r.

PERN podkreślił, że nowy zbiornik w bazie paliw Koluszkach to jeden z elementów realizowanego tam "Programu Megainwestycje", których celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski. "Dobiega końca skomplikowany proces montażu dachu na nowym zbiorniku, przeznaczonym do magazynowania oleju napędowego, w bazie paliw PERN w Koluszkach. To jeden z kamieni milowych budowy obiektu, która zakończy się do połowy przyszłego roku. Po zakończeniu tego przedsięwzięcia do użytku klientów trafi 32 tys. metrów sześc. nowej pojemności magazynowej" - zaznaczyła spółka.

PERN wyjaśnił, że montaż dachów na zbiornikach to trudny i złożony proces, w którym kluczową rolę odgrywają warunki pogodowe - do wykonania tego zadania potrzebny jest dźwig klasy 650 ton o maksymalnej wysokości haka ponad 170 metrów; montowany dach na zbiorniku w bazie paliw w Koluszkach waży ok. 210 ton.

"Budowa zbiornika w Koluszkach jest elementem realizowanego przez PERN drugiego etapu budowy zbiorników na paliwa płynne. Wszystkie inwestycje w ramach tego etapu zostaną zakończone w połowie 2021 r. i zwiększą one potencjał magazynowy PERN w obszarze paliw aż o 12 proc." - podkreśliła spółka.

PERN wspomniał przy tym, iż poza projektem w Koluszkach, równolegle prowadzone są prace związane z powstaniem nowych pojemności magazynowych w innych jego bazach paliwowych – zostały już zawarte umowy z wykonawcami zbiorników w bazach paliw w Boronowie, Rejowcu, Emilianowie i Małaszewiczach; w przypadku dwóch zbiorników dla bazy w Dębogórzu trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy

"To bardzo dobra wiadomość dla rynku legalnego obrotu paliwami i dla wszystkich klientów. Uszczelnienie szarej strefy w tym obszarze spowodowało gwałtowny wzrost zapotrzebowania na nowe zbiorniki paliwowe. PERN skutecznie wywiązuje się ze swoich obietnic, zwiększając istotnie bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju" - ocenia Piotr Naimski, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, cytowany we wtorkowym komunikacie spółki.

PERN to strategiczny podmiot dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, odpowiadający za tłoczenie rurociągami ropy naftowej, w tym do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech oraz za magazynowanie zarówno surowca, jak i paliw płynnych.

W listopadzie 2017 r. Rada Ministrów przyjęła dokument "Polityka Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym", zgodnie z którym PERN ma wspierać dywersyfikację dostaw ropy do Polski, a także pełnić "wiodącą rolę" w składowaniu tego surowca oraz paliw, "zajmując się bilansowaniem całego systemu magazynowego", w tym rozbudową pojemności magazynowych.

